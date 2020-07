Son dakika haberi: CHP 37. Olağan Kurultayı başladı… İşte dakika dakika gelişmeler..

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığı'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi.



11:50



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor:



Orman köylülerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz ve güvenlik güçlerimiz tüm sağlık çalışanları, 800 haftadır çocuklarını evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri, 37'inci kurultayımızdan hepinizden en işten selamlarımı gönderiyorum. Bütün vatandaşlarımı kucaklıyor, hepsinin sorunlarına çözüm üreteceğimizi buradan açıkça Türkiye'ye de dünyaya da ilan ediyorum.



Bu kurultay cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma azim ve kararlılığımızı gösterecek kurultaydır. Bu kurultayı on binlerin katılmasını arzu ederdik ancak kovid19 süreci buna izin vermedi. Ama on binlerin, yüz binlerin, milyonların gözü kulağı, aklı ve yüreği bu kurultaydadır.



İnanıyorum ki, bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır. 100 yıl önce Atatürk nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nı verirken bütün mazlum ülkelere örnek olduysa, bizim de böyle bir süreci hayata geçirerek dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bu kurultayda alacağımız her kararın yankısının yüksek olacağını biliyoruz.



Bu kurultay özetlemek gerekirse alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır.



Bu kurultay işsizliği, yoksulluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, kayırmacılığı ve umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayan bir kurultaydır.



Türkiye, cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımını, buhranını yaşıyor. Abarttığımı hiç kimse sanmasın. Bu buhran yönetim buhranıdır, ekonomi buhranıdır, toplumsal ve kişisel sağlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi derinden dinamitleyen bir buhrandır.



Hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bu kadar ağır bir buhranın içinden geçiyorsak hiçbir vatanseverin, hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur.



Biz Türkiye'yi bu krizden çekip çıkaracağız. Adalet Yürüyüşü'nü hiç kimse unutmasın. Son gününde, Maltepe'de 'bu bir son değil, bu bir yeni başlangıçtır' demiştim. 'Önümüzdeki duvarı yıkacağız' demiştim. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız.



İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini hazırladık. Az önce genel başkanlarımız sizlere hitap ederken bir dönüşümden, bir değişimden, projeden, ilkelerden söz ettiler. Evet birinci yüzyılı madem ki bitirdik, ikinci yüzyıla bir çağrı beyannamesi hazırlamak zorundayız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi adını verdiğimiz çözüm önerisini sunmadan önce Türkiye'nin önündeki 5 temel sorundan söz etmek isterim.



Neden buhran diyoruz? Neden çözüm beyannamesi? Neden ikinci yüzyıla hazırlık? İçinde yaşadığımız 5 temel sorun elimizi kolumuzu adeta bağlıyor.



Birinci sorunumuz demokrasi sorunu. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalan bir sözcük haline gelmiştir. Öyle bir noktadayız ki Saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa Saray da onu yapıyor. Örneğin, saray talimat veriyor. Osman Kavala içerde kalacak, yargı gereğini yapıyor. Örneğin, Selahattin Demirtaş içerde kalacak hapse atacaksınız, beraat mi boşverin onu içerde kalacak. Gereği yapılıyor, içerde kalıyor. Cezaevlerinde onlarca gazeteci var. Buradan cezaevinde olup kalemini satmayan bütün gazetecilere selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz.



Ama egemen güçler talimat verince saray da onların gereğini yapıyor. Örnek; çok sık unutuyoruz, asla unutmayacağız. Trump, saraya talimat verdi Rahip Brunson'ı derhal serbest bıraktılar, mahkeme falan hepsi hikaye.



Saray talimat veriyor özgür medya ve sosyal medya susturuluyor. Ayrıca 20 Temmuz sivil darbe sürecinde; o süreci yaşıyoruz şu anda. TBMM'nin yetkileri kısıtlanmıştır. Denge mekanizmaları adeta felç edilmiştir. Meclis'in bütçe hakkı fiilen elinden alınmıştır.



İkinci sorunumuz; ekonomi. Mutfağımızda yangın var mı? Var. Sizin bir dostunuzun, akrabanızın çocukları işsizce 18 yıldır bu ülkeyi yönetenleri sorgulamak zorundasınız.



Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Her gün güzel hikayeler anlatıyorlar. Şu rakamları her bir delege arkadaşımın ezberlemesini istiyorum.



11:40



CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, CHP kulislerindeki son bilgileri paylaştı:



"İlhan Cihaner bir kanatta yer alıyor. Muharrem İnce ekibi bir tarafta duruyor. İnce'nin, kurultay delegelerinin seçiminde ciddi bir yarışı da söz konusuydu. Bir de malum Önder Sav'lar, Şahin Mengü'ler... Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığından itibaren muhalefet eden isimler var. Bir ortak liste yapmak üzere çalışıyorlar. Anahtar liste dağıtılana kadar hala üzerinde çalışılacak.



Bir genel başkan değişimi kolay kolay görünmüyor bugün. Ama asıl neden yarınki PM için bir güç toplamak. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu kurultaya baktığımızda 1000 civarı delegenin oyuyla aday gösterilir 700-800'le seçilirdi. Bir tepki oyu her zaman olurdu. Bugün de bir tepki oyu olacak. Ama çok adaylı bir kurultay olacağı için o tepki oyları bir başkasında toplanacak.



11:36



Kurultay, Divan Başkanlığı'na seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşmasıyla sürüyor:



"Bugün divan başkanı seçilmemi, siyasette eşit haklara sahip olmamı sağlayan kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularımı ifade ediyorum. Cumhuriyetin tüm kadınları adına, önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.



İstanbul Sözleşmesini feshetmek; kadına karşı şiddet ve cinayetlerine göz yummak demektir. İstanbul Sözleşmesinin yanındayız. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz."



11:30



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında şunları söyledi:



"Bütün dünyaya ışık verecek olan bu kurultaydan ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Sizleri değişmez önderimiz, ilk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetmizin kurucuları, ebediyete intikal etmiş genel başkanlarımız, partililerimiz ile tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.



Bir dilekçe geldi. "Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, kurultayı yönetmek için Özlem Çerçioğlu'nu öneriyoruz. saygılarımızla" 39 arkadaşımızın imzası var, sayın Özlem Çerçioğlu'nu kurultayı yönetmek üzere oylarınıza sunuyorum. İki arkadaşımızın dışında diğer delegelerin katılımıyla sayın Çerçioğlu'nu davet ediyorum."

3 ADAY ADAYI VAR



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, 3 de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı aday adayı olduklarını açıkladı. Ancak kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı biliniyor.



MASKESİZ DOLAŞILMAYACAK



Başkentteki Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi, CHP kurultayı için hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oy kabinleri bahçeye kuruldu. Sandık ve kabin sayıları da arttırıldı.



44 sandık ve bu sandıklara bağlı 132 kabin hazırlandı. Her kabinde 10 kişi yer alacak. Oturma düzeni de sosyal mesafeye göre yapıldı. Alanda 4 bin koltuk olacak. 1356 delege ile önceki dönem genel başkanlarının hangi koltuklara oturacağı tek tek belirlenerek minderlere isimler yazıldı.



Alana delegelerin yanı sıra, 9 il başkanı ile 5 belediye başkanı, 4 eski genel başkan ve aday adaylığını açıklayan üç isim girebilecek. Partililer ateşleri ölçülerek alınacak ve maskesiz dolaşılamayacak. Maske ve dezenfektanlar da hazır edildi. Delegelere verilen çantada maske ve dezenfektan bulunacak.