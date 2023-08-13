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Son dakika haberi: Çeşme'de silah sesleri! Eğlence mekanına alınmayınca kurşun yağdırdı

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#Çeşme#Silahlı Saldırı#Eğlence Mekanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 20:19

İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmayan 2 şüphelinin, iş yerine tabancayla ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmaların sürdüğü belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birisinin araçtan aldığı diğerinin ise üzerinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerine doğru ateş açtığı, olayın ardından ise şahısların otomobile binip kaçtığı yer alıyor.

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İŞLETME ÇALIŞANLARI MÜŞTERİLERİ DARP ETMİŞTİ

Ayrıca, 7 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde yaşanan bir başka olayda ise yine aynı eğlence mekanı çalışanları müşterileri darp etmiş, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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#Çeşme#Silahlı Saldırı#Eğlence Mekanı

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