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AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 18:30,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: BMGK'dan İdlib için acil toplantı kararı

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Son dakika haberi: BMGK'dan İdlib için acil toplantı kararı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

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