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Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bitlis'te 7 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

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Son dakika haberi... Bitlis'te 7 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
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Bitlis'te yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sis vu buzlanma nedeniyle 1 hafif ticari araç, 2 TIR ve 4 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada, hurda yüklü TIR'ın şoförü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika haberi... Bitliste 7 aracın karıştığı zincirleme kaza Ölü ve yaralılar var

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