Son dakika haberi: Biontech ikinci doz aşı randevuları iptal mi? Bakanlıktan yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre, Pfizer/Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak. Yeni aşı olacaklara ikinci doz uygulamaları 6-8 hafta aralık olacak şekilde randevu verilecek.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal konuya ilişkin detayları aktardı:

İlk planlanan 28 gün sonra ikinci doz aşının olunmasıydı. Merak edilenler ortaya çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre birinci doz aşısını olduktan sonra ikinci doz aşısı için randevu alanlar için randevuları geçerli olacak ancak henüz ikinci doz aşı için randevu almayanlar için 6-8 hafta kuralı geçerli olacak. Mayıs ayının ortasından itibaren randevu alabilecekler.

BAKAN KOCA'DAN PFIZER/BIONTECH İKİNCİ DOZ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara