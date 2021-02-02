Son dakika haberi: Biden döneminde Türkiye ile ABD arasında ilk temas! Suriye, Libya, Doğu Akdeniz...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Yeni Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından ABD-Türkiye arasında ilk görüşme gerçekleşmiş oldu.
Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı.
Kalın-Sullivan görüşmesinde, iki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyma beklentisi ifade edildi.
NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.
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