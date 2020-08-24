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Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da yangın paniği

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Son dakika haberi: Bayrampaşa'da yangın paniği
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Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler rüzgar sebebiyle diğer binanın çatısına da sıçradı. Binanın içinde mahsur kalan bir kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesinde saat 17.00 sıralarında 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki alevler, rüzgar sebebiyle yan tarafta bulunan binanın çatısına da sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binanın içinde mahsur kalan yaşlı bir kadın mahalle sakinleri tarafından battaniyeyle taşınarak dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye alevlere müdahale ederken, polisler çevrede güvenlik önlemi alındı. İki binanın çatısında çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. 

"RÜZGARIN ETKİSİYLE BİR ANDA OLDU"

Yangını gören mahalle sakini "Baktık oradan alevler yükseliyor. Rüzgarın etkisiyle de çoğaldı ama itfaiye erlerimiz zamanında müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle bir anda çoğaldı bir anda diğer binalara da sıçrayabilirdi.

Bir tane yaşlı bir abla vardı içeride onu benim yeğenlerim battaniye içinde aşağıya indirdi. Bir sıkıntısı yok." diye konuştu.

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