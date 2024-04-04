Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya'dan Gazze'den getirilen hastalara ve toplanan bağışlara ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de misafir edilen Gazzeliler ile İftar Programı'nda konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"GAZZE'DE AYLARDIR TÜM DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE SOYKIRIM YAŞANIYOR"

Bizleri aynı gönül sofrasında buluşturan rabbimize hamdolsun. Kıymetli misafirler Ramazan-ı şerif biz Müslümanlar için 11 ayın sultanıdır. Barış ve esenliğin kardeşlik ve paylaşmanın en güzel örneğidir. Ancak bu ramazanda Müslümanların gönülleri mahzun, gönülleri adeta yıkık birer virane. Zira Gazze'de aylardır tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, yardıma koşan insanlar insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürülüyor. Gazze'den kulakları sağır eden bir ses yükseliyor. Bu ses mazlumların sesidir. Bu zulme tüm dünya kulaklarını tıkasa dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'dünyanın beşten büyük olduğunu bilen' aziz milletimiz her platformda haykırıyor. 'Gazze yalnız değildir'.

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"GAZZE'NİN YARALARINI SARABİLMEK İÇİN HER AN YANINIZDAYIZ"

Değerli kardeşlerim Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Mazlum Gazze ve Filistin halkı bizim kardeşlerimizdir. Peygamber efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur; 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız'. Dünyanın neresinde bir inanan var ise o bizim kardeşimizdir. Biz daima haklının biz daima mazlumların yanındayız. Devletimiz tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla vicdan sahibi aziz milletimizle, Gazze'nin, sizlerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için her an yanınızdayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz inşallah.

GAZZE'YE YAPILAN YARDIMLAR

1.348’i Gazze’den tahliye edilen, 879’u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara’ya getirttik. Bunların 1.871’ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı. 7 Ekim'den bugüne kadar AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı.

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"FİLİSTİN TOPRAKLARI DA İŞGALDEN KURTULACAKTIR"

İnanıyoruz ki Karabağ gibi Filistin toprakları da işgalden kurtulacaktır. Bir gün gelecek bu gözyaşı ve bu acı inşallah sona erecektir. Bu duygularla milli mücadelemizin karargahı, mazlum ve mağdur milletlere bağımsızlık yolunda ilham olan gazi Meclisimizde bizleri Gazzeli kardeşlerimizle birlikte misafir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin.