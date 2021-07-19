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Haber Giriş: 19.07.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz"

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Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en güçlü alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu belirtip, "Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımında, " Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

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