Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en güçlü alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu belirtip, "Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımında, " Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 19, 2021
Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır.
Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz ⬇️ pic.twitter.com/BqTxmXww39