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Haber Giriş: 19.05.2021 - 01:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'daki patlama seslerinin nedeni belli oldu

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Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'daki patlama seslerinin nedeni belli oldu

Son dakika haberi... Sosyal medyada pek çok kullanıcı Diyarbakır'da patlama sesleri duyduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise saldırı girişiminde bulunulduğunu, saldırı girişiminde bulunan maket uçakların etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir zayiat olmadığını bildirdi. Diyarbakır Valiliği de 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na düzenlenen saldırı girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."

Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakırdaki patlama seslerinin nedeni belli oldu

BİR AÇIKLAMA DA VALİLİK'TEN GELDİ

Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakırdaki patlama seslerinin nedeni belli oldu

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