Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'daki patlama seslerinin nedeni belli oldu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."

Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.



Herhangi bir zaiyat yoktur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 18, 2021

BİR AÇIKLAMA DA VALİLİK'TEN GELDİ

Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

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