Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

Bir televizyon kanalına konuk olan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var."

- Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.

- (Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

- Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

- Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

"Meselenin başından itibaren hepimiz dünyayı izliyoruz. Bizin en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu. 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijmen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz."