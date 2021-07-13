Son dakika haberi: Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! Aşılamanın düşük olduğu illerde durum maalesef çok kötü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan il Kilis olurken, en çok vaka görülen şehir Siirt oldu.

Haftalık verileri açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.

TABLODA AŞILAMA FARKI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı en etkili silahın 'aşı' olduğunu her paylaşımında dile getirmişti. Açıklanan haftalık vaka sayısı tablosu, bunun en net örneği oldu. Aşılama yüzdesi yüksek illerde vaka sayıları düşükken, aşılama yüzdesi düşük olan Siirt, Ağrı gibi kentlerde vaka sayıları dehşet verici seviyelere çıktığı görüldü.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER



Siirt: 231,67

Ağrı: 193,86

Bitlis: 119,09

Van: 100,41

Hakkari: 80,21

HAFTALIK VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER



Kilis: 5,60

Hatay: 6,21

Osmaniye: 6,56

Adana: 9,43

Kahramanmaraş: 10,79

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM



İstanbul: 56,75

Ankara: 59,10

İzmir: 22,16

Geçen hafta ise durum şöyleydi;





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