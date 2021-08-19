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Son dakika haberi... Bakan Koca duyurdu: Yüz yüze eğitimde PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olacak!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın yüz yüze eğitimde aşı olmayan öğretmen ve okul personeli için haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirileceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanesinde testlerin ücretsiz yaptırılabileceğini duyurdu.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.