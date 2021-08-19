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Haber Giriş: 19.08.2021 - 20:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca duyurdu: Yüz yüze eğitimde PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olacak!

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Son dakika haberi... Bakan Koca duyurdu: Yüz yüze eğitimde PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olacak!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın yüz yüze eğitimde aşı olmayan öğretmen ve okul personeli için haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirileceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanesinde testlerin ücretsiz yaptırılabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Eğitimde aşı olmayanlara test zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Eğitimde aşı olmayanlara test zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu
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