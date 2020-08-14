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Hürriyet
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.

Son dakika haberi: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Son dakika haberi: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında

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