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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

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Son dakika haberi: Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün bir araya gelecek. Görüşmenin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından yapılacak olması önem taşıyor. 

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