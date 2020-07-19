Son dakika haberi: Bakan Akar Katar'da Al Thani ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, "Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sn. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.