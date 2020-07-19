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Haber Giriş: 19.07.2020 - 18:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar Katar'da Al Thani ile görüştü

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Son dakika haberi: Bakan Akar Katar'da Al Thani ile görüştü
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar'a önemli bir ziyarette bulundu. Bakan Akar, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, "Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sn. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

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