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Son dakika haberi: Bakan Akar da koronavirüse yakalandı

#Hulusi Akar#Koronavirüs#Vaka

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Bakan Akar, tedbirleri alarak çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar da Ukrayna kafilesinde yer alan isimlerden biriydi.

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GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Bakan Akar'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından siyasilerden geçmiş olsun mesajları geldi. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Covid-19 testi pozitif çıkan Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli Savunma Bakanımız Sn Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Covid-19 testleri pozitif çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman Gürün’e ve Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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