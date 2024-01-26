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Son dakika haberi! Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Battal İlgezdi#CHP#Kemal Kılçdaroğlu
Son dakika haberi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 18:22

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti.

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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin partiden tasviye edildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

YAŞANANLAR HEM BENİ HEM DE MİLYONLARCA PARTİLİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

"PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.

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#Battal İlgezdi#CHP#Kemal Kılçdaroğlu

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