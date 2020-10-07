AA
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Son dakika haberi: Art arda FETÖ operasyonları: Gözaltı kararları var
Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Adana’da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
Adana’da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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