Son dakika haberi: Antalya Manavgat'taki orman yangınları... 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili olarak 30 Temmuz’da gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Kavaklı ve Sarılar mahallelerini etkileyen yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.
Elde edilen deliller ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yangını C.Y.'nin çıkardığı saptandı.
30 Temmuz'da gözaltına alınan C.Y. 4 gün süren sorgusunda yangını kendisinin çıkarmadığını iddia etti.
Polis tarafından önüne konan delillere itiraz edemediği öğrenilen C.Y., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.