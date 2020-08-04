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AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 23:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ankara Sağlık Müdürlüğü'nde iddialarla ilgili açıklama

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Son dakika haberi: Ankara Sağlık Müdürlüğü'nde iddialarla ilgili açıklama
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Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." dedi.

Son dakika haberi... Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında İl Sağlık Müdürlüğü, "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." ifadeleri yer aldı.

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