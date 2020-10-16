Son dakika haberi: Altan Tan Hürriyet'e konuştu: ‘HDP’nin Türkiye’yi ikna etmesi lazım’

HDP için yeni döneme girilmesi çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in, “HDP kendisine oy verenlerin beklentilerinin dışına çıktı” açıklamasının ardından eski HDP Milletvekili Altan Tan da, “Sürekli gergin, çatışmacı bir dil, kafa tokuşturucu bir siyaset artık yürümüyor” diyerek HDP’ye ikinci çağrıyı yaptı.

Eski HDP’li Tan, parti ile terör örgütü arasındaki ilişki hakkında Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

‘KUMA GÖMMEMELİ’

“PKK ile HDP veya Kürt siyasi partileri arasında ilişki kamuoyunun malumu. Vardır veya yoktur, bunu en iyi bilen devlettir. HDP o taban üzerinde siyaset yapıyor. HDP’nin PKK’ya sempati ile bakan bir taban üzerinde siyaset yaptığı devletin de, kamuoyunun da bildiği bir ilişkidir. Bunu herkes söylüyor. Bunu devekuşu gibi kafayı kuma gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. Şimdi siyaset yürümüyor. 102 belediye başkanlığından kayyım atanmayan birkaç tane belediye kaldı.

‘YENİ DÖNEME GİRİLMELİ’

Topyekün Kürt siyasetinde yeni bir döneme girilmesi lazım. Mesela Suriye yeniden yapılanıyor, Kürtlerin statüsü ne olacak? Şengal ne olacak? Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri ne olacak? Bu çağrı sadece PKK veya HDP’ye değil. Aynı şekilde CHP bu konuda ne düşünüyor? Kafa tokuşturucu siyaset artık yürümüyor.

HDP’nin Türkiye partisi olmamasının birkaç sebebi var. Birincisi şiddet ile demokrasi arasında tercihte bulunması lazım. PKK’ya tavrını net bir şekilde söylemesi lazım ve Türkiye kamuoyunu da bu konuda ikna etmesi lazım. Legalite ile illegalite arasında kalın çizgi çizmeli. İkincisi, Türkiye’nin bütün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım.

‘HDP’NİN ANA SORUNU’

Türkiyelileşme ile ilgili üç ana sorunu var HDP’nin. Hukuk devleti isteyenle birliktelik kuracak. Mesafe alamadığım için partiden ayrıldım. Devletin görevlendirmesiyle Kandil’e gittim. Şiddet ile demokrasinin yan yana olmayacağını söyledim.

‘BIDEN’A DA SÖYLEDİK’

Joe Biden’a (ABD eski Başkan Yardımcısı) söyledik, milletvekili olduğumuz dönem. Fikri Sağlar, Sezgin Tanrıkulu, Orhan Miroğlu, Galip Ensarioğlu, Leyla Zana, ben, Ayhan Bilgen vardı. Biden da konuştu, biz de. Nasıl bir çözüm istediğimizi söyledik.”

BİLGEN NE DEMİŞTİ?





HDP’ye yönelik Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: ”Bugün itibarıyla hiçbir parti HDP ile açık ittifak yapmayı göze alamamaktadır. HDP, çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış ve kişisel başarı olarak yorumlamayı tercih etmiştir. Hem müdahaleden şikâyet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir handikaptır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim ‘tersine Türkiyelileşme’ diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir.”

NEDEN BU KADAR BEKLEDİLER?





Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: ”YPG/PKK ile HDP’nin arasında başta siyasi bağ/siyasi uzantı olmak üzere pek çok konuda bağ ve işbirliği konuşulur. Ancak HDP içinden birilerinin bu cümleyi kurması önemli. Kendileri bunu itiraf etmiş, deklare etmiş oldular. Bu itiraf açıklama üzerinden savcıların gereğini yapacağını düşünüyorum. Elbette Kürt kardeşlerimiz siyaset yapmaya, siyasi bir veya birkaç platforma ihtiyaç duyabilirler. Ancak bu yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı bir siyasete dönüşünce hem devlete hem birlik beraberliğe hem de Kürt kardeşlerimize çok büyük zararlar verdi. Kürt kardeşlerimizi, kendi menfaatleri ve coğrafyayı dizayn eden bölgesel ve küresel güçler hesapları adına istismar ettiler. YPG/PKK terörü ile HDP arasındaki, yıllardan beri en başından beri bilinen bir şey. Bunu en bilen kişiler de Ayhan Bilgen ve Altan Tan. O zaman bir soru sormak gerek, Ayhan Bilgen ve Altan Tan bu zamana kadar bu tepkiyi vermek için neden beklediler? Neden şimdi bu tepkiyi veriyorlar? Terörle gelişen bağa nedamet getirmek, pişman olmak... Ümit ederim samimidirler.”

SİYASETİN SORUNU ŞİDDET SARMALI

HDP 24. Dönem Hakkâri Milletvekili ve yazar Adil Zozani: “HDP’nin demokratik yol ve yöntemlerle siyaset yapması dışında bir tercihi söz konusu olamaz. Şiddet sarmalı sadece HDP’nin değil, tüm demokratik siyasetin ortak sorunudur. Türkiye’de Kürt sorununun çözümünü PKK’nın silahlı şiddet eylemine indirgeyerek tanımlamak vicdani bir yaklaşım olmaz. Silahlı şiddetin sorunların çözüm enstrümanı olarak görülmemesi gerektiğini HDP zaten söylüyor. Sorun varsa -ki bana göre de var- HDP’nin kendisine oy veren tabanın beklentilerinin dışına çıkmış olmasıdır.”