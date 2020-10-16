Son dakika haberi: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi olan Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Esayan’ın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" mesajını paylaştı.

ERDOĞAN: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM



Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi... Başımız sağ olsun Markar Esayan Aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş... Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl “iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım” demişti..."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Markar Esayan’ı kaybettik. Çok gençti. Çok dosttu. Bir ayrıcalık olarak iki ana dili olan bir yazar, birleştirici bir aydındı. Tedavi gördüğü kanser hastalığına bugün yenildi. Hepimiz üzgünüz. Yakınlarına, okurlarına, Ermeni cemaatine, siyaset arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."