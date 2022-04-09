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Son dakika haberi: 9 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 9 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 186 bin 226 testte 6 bin 986 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 825 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,39 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 794 bin 538, 2’nci dozda 52 milyon 999 bin 118 ve 3’üncü dozda 27 milyon 682 bin 643 olmak üzere 147 milyon 206 bin 133 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 9 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 197 bin 554 olarak açıklarken, 7 bin 120 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 31 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 11 bin 217 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 9 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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