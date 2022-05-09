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Son dakika haberi: 9 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 9 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 109 bin 958 Kovid-19 testi yapıldı, bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 109 bin 958 testte 1542 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 824 bin 444, 2’nci dozda 53 milyon 42 bin 663 ve 3’üncü dozda 27 milyon 761 bin 986 olmak üzere 147 milyon 560 bin 229 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 9 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 98 bin 758 olarak açıklarken, bin 480 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 9 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 526 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 9 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

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