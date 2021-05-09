Son dakika haberi... 9 Mayıs corona virüsü tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve kritik gelişmeler
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi. Tam kapanmanın son haftasına girilirken tabloda vaka sayısı ve vefatlardaki düşüş dikkat çekti.
Koronavirüs (corona virüsü) tablosunda düşüş devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 9 Mayıs verilerine göre 197 bin 468 test yapılırken 15 bin 191 vaka belirlendi.
Hasta sayısı 2 bin 102 oldu. Koronavirüsten maalesef 293 vatandaşımızı kaybettik.
Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 694 olarak açıklandı.
8 MAYIS KORONA TABLOSU
8 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta tablosunda 228 bin 873 test yapılmış 18 bin 52 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 281 kişi vefat ederken 28 bin 896 kişi taburcu olmuştu.
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