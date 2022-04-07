Son dakika haberi: 7 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 215 bin 229 test yapılırken 9 bin 354 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 36 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 10 bin 885 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 171 bin 659'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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6 NİSAN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 220 bin 536 olarak açıklarken, 10 bin 314 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 41 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 332 olarak açıklanmıştı.