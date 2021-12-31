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Son dakika haberi: 31 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#OMICRON#Koronavirüs#Tablo
Son dakika haberi: 31 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada yılbaşı uyarısı yaparak, "Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı

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Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 372 bin 516 testte 40 bin 786 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 968 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,69, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,14 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 914 bin 268, 2’nci dozda 51 milyon 604 bin 894 ve 3’üncü dozda 18 milyon 993 bin 403 olmak üzere toplam 131 milyon 646 bin 5 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN YILBAŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşı uyarısı yaparak, "Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 31 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı



30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Son dakika haberi: 31 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 369 bin 647 olarak açıklarken, 39 bin 681 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 139 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 854 olarak açıklanmıştı.

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