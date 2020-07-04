Son dakika haberi... 30 yıl sonra yakalandılar! Hatay Valiliği bu sözlerle duyurdu

Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Zafer Toka'nın 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı.

Konuyla ilgili 3 Suriyelinin 30 yıl sonra yapılan planlı operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili 16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakı ve görgü tanıklarının beyanlarında isimleri geçen Salih Osman, 'Hacı Meyri' ile 'Mehmet' isimli 3 Suriye uyruklu şahıs, yürütülen çalışmalarda yerlerinin tespiti üzerine 2 Temmuz saat 18.00 sıralarında planlanan operasyonla yakalanmıştır.

Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir."