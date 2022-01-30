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Son dakika haberi: 30 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedbir ve aşı çağrısı yaparak, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. 

BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbir ve aşı çağrısı yaparak, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 30 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 440 bin 017 olarak açıklarken, 94 bin 783 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 174 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 83 bin 261 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 30 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

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