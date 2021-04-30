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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 30 Nisan Korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
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Haber Giriş: 30.04.2021 - 23:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 30 Nisan Korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vaka sayısında düşüş olduğu, vefat sayısında ise artış olduğu gözlemlenirken, ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi. 

HAFTALIK DURUM

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son dakika haberi: 30 Nisan Korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son durum

29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 278 bin 108 olarak açıklarken, 37 bin 674 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 339 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 43 bin 253 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 255 bin 714 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 30 Nisan Korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son durum


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