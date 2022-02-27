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Son dakika haberi: 27 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Tablo#Vaka
Son dakika haberi: 27 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloda vefat ve vaka sayılarında düşüş devam ederken, son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 394 bin 263 testte 49 bin 792 vaka tespit edildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 845 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,92, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,06 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 675 bin 34, 2’nci dozda 52 milyon 797 bin 530 ve 3’üncü dozda 27 milyon 44 bin 968 olmak üzere toplam 145 milyon 537 bin 442 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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BAKAN KOCA: DÜNYA SALGINA KARŞI AŞIYLA MÜCADELE VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 27 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum


26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 421 bin 855 olarak açıklarken, 61 bin 764 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 221 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 85 bin 552 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 27 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum


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#Koronavirüs#Tablo#Vaka

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