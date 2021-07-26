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Haber Giriş: 26.07.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 26 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Son dakika haberi: 26 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka artışına dikkat çekerek aşı çağrısında bulundu. Öte yandan kırmızı kategoride bulunan Kahramanmaraş ve Adıyaman turuncu kategoriye geçti.

Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 224 bin 198 test yapılırken 16 bin 809 vaka belirlendi. Vefat sayısı 63 olurken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Günlük tabloyu paylaşan Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

İKİ İLDE RENK DEĞİŞTİ

Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken kırmızı kategoride bulunan Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri turuncu kategoriye geçti. Turuncu kategoride bulunan Bursa, Tokat ve Osmaniye illeri ise sarı kategoride yer aldı.

Son dakika haberi: 26 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

25 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Temmuz verilerine göre 223 bin 837 test yapılırken 14 bin 230 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 bin 211 kişi ise taburcu olmuştu.

Son dakika haberi: 26 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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