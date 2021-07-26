Son dakika haberi: 26 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 224 bin 198 test yapılırken 16 bin 809 vaka belirlendi. Vefat sayısı 63 olurken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI



Günlük tabloyu paylaşan Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

İKİ İLDE RENK DEĞİŞTİ



Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken kırmızı kategoride bulunan Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri turuncu kategoriye geçti. Turuncu kategoride bulunan Bursa, Tokat ve Osmaniye illeri ise sarı kategoride yer aldı.

25 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Temmuz verilerine göre 223 bin 837 test yapılırken 14 bin 230 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 bin 211 kişi ise taburcu olmuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara