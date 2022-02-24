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Son dakika haberi: 24 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 24 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 455 bin 201 testte 79 bin 708 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,89, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,02 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 659 bin 736, 2’nci dozda 52 milyon 771 bin 929 ve 3’üncü dozda 26 milyon 933 bin 128 olmak üzere toplam 145 milyon 344 bin 212 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN RİSK GRUBUNDAKİLERİ HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 24 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 464 bin 085 olarak açıklarken, 86 bin 600 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 268 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 95 bin 526 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 24 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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