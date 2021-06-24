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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 24 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±!
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Haber GiriÅŸ: 24.06.2021 - 19:36 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberi: 24 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±!

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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, corona virÃ¼s iÃ§in son geliÅŸmeleri ve gÃ¼nlÃ¼k tabloyu paylaÅŸtÄ±. 1 Temmuz'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girecek olan normalleÅŸme kararlarÄ±na adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±lÄ±rken aÃ§Ä±klanan tabloda, son 24 saatte 223 bin 285 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 5 bin 703 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 59 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 24 Haziran corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re,Â son 24 saatte 223 bin 285 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 5 bin 703 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 59 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Son dakika haberi: 24 Haziran corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±


21 HAZÄ°RAN KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Haziran corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 224 bin 192 olarak aÃ§Ä±klarken, 5 bin 809 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 65 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, taburcu olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 5 bin 917 ve toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ±nÄ± ise 5 milyon 248 bin 862 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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Son dakika haberi: 24 Haziran corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

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