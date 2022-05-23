Son dakika haberi: 23 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 123 bin 536 test yapılırken 922 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 3 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı bin 100 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 687 bin 693'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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SON 1 GÜN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda vakaların 3 gün art arda binin altında olması halinde maske şartının tamamen kalkacağını duyurmuştu. Dün ve bugünkü vakaların binin altına düşmesi sonrası gözler yarınki tabloya çevrildi. Yarın da vakalar binin altında açıklanırsa maske yasağı tamamen kalkacak.

22 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 118 bin 852 olarak açıklarken, 905 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 5 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 19 olarak açıklanmıştı.