Son dakika haberi: 23 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken günlük koronavirüs (corona virüsü) tablosunda son durum belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması esnasında 23 Haziran güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.

Test sayısı 224 bin 192 olarak açıklanırken vaka sayısı 5 bin 809 hayatını kaybeden hasta sayısı ise 65 oldu.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

22 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 223 bin 238 test yapılırken 6 bin 143 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 57 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 214 oldu.

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