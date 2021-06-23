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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 23 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
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Haber Giriş: 23.06.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 23 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

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Son dakika haberi: 23 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında 23 Haziran 2021 corona virüsü tablosunu da açıkladı.

Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken günlük koronavirüs (corona virüsü) tablosunda son durum belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması esnasında 23 Haziran güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.

Test sayısı 224 bin 192 olarak açıklanırken vaka sayısı 5 bin 809 hayatını kaybeden hasta sayısı ise 65 oldu.

Son dakika haberi: 23 Haziran korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son dakika haberi: 23 Haziran korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

22 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 223 bin 238 test yapılırken 6 bin 143 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 57 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 214 oldu.

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