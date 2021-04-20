Son dakika haberi: 21 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Son dakika.. Koronavirüs (corona virüsü) için karamsar tablo devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 318 bin 839 test yapılırken 61 bin 967 vaka belirlendi.

21 Nisan korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 932 oldu. Koronavirüsten maalesef 362 vatandaşımızı kaybettik. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 52 bin 213 olarak açıklandı.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

20 NİSAN KORONA TABLOSU

20 Nisan Korona tablosu verilerine göre 322 bin test yapılırken 61 bin 28 vaka belirlenmişti.

Hasta sayısı 2 bin 895 olmuştu. Koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 592 olarak açıklanmıştı.

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 318 bin 869 olarak açıklarken, 55 bin 149 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 341 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 48 bin 947 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 736 bin 537 olarak açıklamıştı.

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