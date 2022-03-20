Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 20 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 20 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vefatlarda ve vakalarda düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 081 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti.  

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 753 bin 41, 2’nci dozda 52 milyon 927 bin 949 ve 3’üncü dozda 27 milyon 479 bin 35 olmak üzere toplam 146 milyon 446 bin 575 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünyanın ilk beyin ameliyatında şaşırtan detayDünyanın ilk beyin ameliyatında şaşırtan detay!Haberi Görüntüle


Son dakika haberi: 20 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 295 bin 004 olarak açıklarken, 17 bin 328 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 105 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 18 bin 269 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 20 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler