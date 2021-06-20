Son dakika haberi: 20 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte bugünkü son durum

Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME



Tabloda, hasta sayısının açıklanmaya başladığı 27 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olması dikkat çekti.



BAKANLIK YAPILAN AŞI SAYISINI AÇIKLADI



Sağlık Bakanlığı, kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandığını açıkladı.





19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 215 bin 496 olarak açıklarken, 5 bin 480 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 51 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 4 bin 195 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 228 bin 419 olarak açıklamıştı.









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