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DHA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 23:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 2 yaşındaki Ecrin bebeğin cesedine ulaşıldı

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Son dakika haberi: 2 yaşındaki Ecrin bebeğin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberi...Antalya Serik'te kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde pazar günü saat 14 sıralarında kaybolan minik Ecrin için ekipler seferber oldu.

Evlerinin kenarındaki dereye düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler Ecrin'i dere yatağında aradı.

Polis, itfaiye ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler Ecrin'in cansız bedenini evlerinin 2 kilometre aşağısındaki köprünün altında buldu.

Son dakika haberi: 2 yaşındaki Ecrin bebeğin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberi: 2 yaşındaki Ecrin bebeğin cesedine ulaşıldı

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