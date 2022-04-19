Son dakika haberi: 19 Nisan corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 19 Nisan corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. AÃ§Ä±klanan tabloya gÃ¶re son 24 saatlik verilere gÃ¶re, 4 bin 217 vaka tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 23 oldu. Bir gÃ¼nde toplam 162 bin 855 test yapÄ±lÄ±rken, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 16 bin 561 olarak kaydedildi.



AÅžILAMADA SON DURUM



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan tabloda, 2 doz aÅŸÄ±lama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ 18 yaÅŸ Ã¼zeri nÃ¼fusu kapsayan verilere gÃ¶re TÃ¼rkiye'de 2. doz aÅŸÄ±lama ortalama yÃ¼zde 85,42 oldu. 1. doz ortalamasÄ± yÃ¼zde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aÅŸÄ±sÄ±nÄ± olan vatandaÅŸ sayÄ±sÄ± toplamda 147 milyon 351 bin 467â€™e yÃ¼kseldi.

Verilerde, aÅŸÄ±lamada Ã¶nde giden illere de yer verildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n tablosuna gÃ¶re yÃ¼zde 89,4 ile TÃ¼rkiye'de en Ã§ok aÅŸÄ±lamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Osmaniyeâ€™yi Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

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BakanlÄ±ÄŸÄ±n tablosuna gÃ¶re yÃ¼zde 62,7 ile TÃ¼rkiye'de en az aÅŸÄ±lamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ÅžanlÄ±urfaâ€™yÄ± sÄ±rasÄ±yla Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ takip etti.











18 NÄ°SAN KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 18 Nisan corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 164 bin 493 olarak aÃ§Ä±klarken, 4 bin 542 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 15 bin 624 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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