Son dakika haberi: 16 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 16 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 324 bin 58 testte 22 bin 345 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 364 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,03, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 743 bin 879, 2’nci dozda 52 milyon 912 bin 588ve 3’üncü dozda 27 milyon 434 bin 823 olmak üzere toplam 146 milyon 336 bin 317 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 333 bin 196 testte 24 bin 614 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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