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Son dakika haberi: 16 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Bakan Koca
Son dakika haberi: 16 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların gençler arasındaki yayılımına dikkat çeken Bakan Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı." ifadelerini kullandı. Öte yandan ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Bolu, mavi kategoriye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 test yapılırken vaka sayısı 28 bin 537 olarak açıklandı. Koronavirüsten 212 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 25 bin 611 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 152 bin 703 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA ŞAŞIRTICI GERÇEĞİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından kritik rakamları paylaşan Bakan Koca, bu kez gençler arasındaki vaka oranına dikkat çekti. Bakan Koca paylaşımında "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." notunu düştü.

1 İL DAHA MAVİ

Aşılamada seferberlik devam ederken ikinci doz aşı oranı %75'e ulaşan Bolu, mavi kategoriye yükseldi. Kırmızı listede bulunan Diyarbakır ise %55 aşılama oranına ulaşarak turuncu kategoride yer aldı.

Son dakika haberi: 16 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

15 EKİM TABLOSU

Son dakika haberi: 16 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

14 EKİM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 362 bin 217 olarak açıklarken, 30 bin 709 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 203 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 26 bin 461 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Bakan Koca

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