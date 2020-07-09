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AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimi davasında sanıkların cezaları belli oldu

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Son dakika haberi: 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimi davasında sanıkların cezaları belli oldu
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Son dakika haberine göre; 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Son dakika haberi... 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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