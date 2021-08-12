Son dakika haberi: 12 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bir günde 281 bin 535 test yapılırken 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüsten 138 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp taburcu olanların sayısı ise 15 bin 685 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,79 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 51,25 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 319 bin 938'i birinci doz, 31 milyon 810 bin 55'i ikinci doz, 6 milyon 352 bin 13'ü üçüncü doz olmak üzere 81 milyon 482 bin 6'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı.

RENKLER BİR BİR DEĞİŞİYOR



Türkiye aşılama risk haritasında Isparta mavi kategoriye geçti. Kırmızı kategoride yer alan Siirt ve Iğdır turuncu kategoriye geçerken, turuncu kategoride yer alan Malatya ise sarı kategoriye yükseldi.

11 AĞUSTOS KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 278 bin 263 açıklarken 27 bin 356 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 128 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363 olmuştu.

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