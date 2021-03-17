Son dakika haberi... HDP'ye kapatma davası... Hukukçulardan ilk değerlendirme

HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili Fulya Kalfa'nın programında konuşan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kocasakal sözlerine şöyle devam etti:

* Aldığı oy oranı ne olursa olsun, hiçbir partiye Anayasa'yı ve yasayı çiğneme, suç işleme hakkı, özgürlüğü, yetkisi vermez. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı.

* Suç, ceza, parti kapatma, bunlar en son çare olmalı. Siyaset kanalları olabildiğince açık tutulmalı, en aykırı fikirlere dahi tahammül gösterilip siyasi zemin oluşturulmalı. Ama bunun bir sınırı var: Anayasa. '6 buçuk milyon oy ne olacak?' deniyor. Bu oyların üzerinde kimsenin ipoteği yok. '6 buçuk milyon oy ne olacak' diyenlere: Anayasa ne olacak, kanun, hukuk ne olacak?

- Herhangi bir parti demokrasiyi kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışırsa demokratik hukuk devleti de nefsimüdafaada bulunur.



* Kapatma yerine hazine yardımının kesilmesi... Adam öldüren bir kişiye SSK yardımlarının kesilmesi gibi olur bu. Eğer bir parti bu tür fiillerin odağı haline gelmişse kapatılır.

"AYM BİR KARAR VERECEK"

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Avukat Yasin Şamlı'nın konuşması ise şöyle:

* Mahkeme muhtemelen raporunu hazırlayacak, kamuoyu da rapor hakkında bilgilendirilir. Sonra üyeler görüşecek. Sonuç itibarıyla AYM bir karar verecek.

* Bu husus 2 bakımdan değerlendirilebilir: 1) Hukuki bakımdan 2) Siyasi açıdan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde parti kapatmaları var. 'Parti kapatma olmasın, ancak suç işleyen parti üyeleri işledikleri suçtan sorumlu olsun' görüşü paylaşıldı daha sonra. Uzun süre de bu uygulandı.

* HDP gerçekten terör örgütüyle arasına bir mesafe koyabilmiş olsaydı keşke ve Türkiye'nin partisi olma yolunda ilerleme kaydedebilmiş olsaydı. Hukuki anlamda baktığımızda, kamu güvenliğinin, sağlığının, ahlakının, gerekçe olarak bunların ifade edildiğini görüyoruz.

'HUKUK BUGÜN HUKUK DEVLETİ OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR'

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Avukat Serkan Toper'in konuşması ise şöyle:

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı davayla hukuk devletinin ve Anayasa'nın gereğini yerine getirmiştir.

* İddianameler, toplanan deliller hepsi bir arada değerlendirildiğinde HDP'nin bir siyasi parti olmadığı, terör örgütünün eylem ve amaçlarını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bir propaganda ayağı ...

* AYM ne yapabilir? AYM bu iddiaları, iddianameyi değerlendirecek. Hazine yardımının kesilmesi konusunda veya partinin kapatılması konusunda karar verilebilir.

* Hukuk 6 milyonun sosyolojik gerçekliğiyle ilgilenmez. 6 milyon HDP'ye oy vermiş seçmenin sosyolojik durumu, bundan sonraki tercihleri siyasetin konusu, hukukun değil.

* Hukuk bugün hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirmiştir.

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