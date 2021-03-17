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Haber Giriş: 17.03.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: HDP’li Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü

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Son dakika: HDP’li Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

Karar sonrası CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu detayları paylaştı:

Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

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