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Hürriyet
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Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: ‘İkiz Gökhan’ı böyle öldürmüşler! Korkunç anlar…

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Güngören'de Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman'ın öldürüldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Olay, 17 Ekim 2019'da Güngören Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde yaşandı. Kahvehane önünde oturan kişiler, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman, Osman S. Ve Güney B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Osman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletteki iki kişi kahvehanenin önünden geçtiği sırada arka kısımda oturan kişi, kahvehane önündeki kişilere silahla 3 kez ateş ederek uzaklaşıyor. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi yere düşüyor. 

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