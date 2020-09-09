AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Eski Londra AsfaltÄ± Caddesi'nde, T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar tramvay hattÄ±nda seyir halindeki tramvayla sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi henÃ¼z belirlenemeyen 34 ES 3774 plakalÄ± araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direÄŸi arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.ÂHaber verilmesi Ã¼zerine olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan bir kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±, BakÄ±rkÃ¶y Dr. Sadi Konuk EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza sonrasÄ± bÃ¶lgede trafik yoÄŸunlaÅŸÄ±rken sÄ±kÄ±ÅŸan araÃ§ itfaiyenin yardÄ±mÄ±yla Ã§ekiciye yÃ¼klendi.Â TramvayÄ±n da Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.



